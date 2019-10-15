شكرا لقرائتكم خبر عن عادل شكل.. كيف تحول ليوتيوبر يحصل على أرباح من فيديوهات مسيئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعى تحول العديد من الأشخاص إلى مشاهير على منصات وسائل التواصل الاجتماعى وأصبح لهم منصة إعلامية وقناة على اليوتيوب بغض النظر عن المحتوى المقدم منهم إلى الجماهير وهو الأمر الذى قاد عادل شكل كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى إلى الحبس .

بدأ عادل شكل حياته فى تشجيع نادى الاتحاد السكندرى والذى ورثه عن والده وأصبح قائدا لفريق التشجيع فى كافة المباريات وأطلق عليه البعض " الكابو"، وفى السنوات الأخيرة انتقلت منصات التشجيع من الاستاد إلى الكافيهات والأماكن العامة بالإسكندرية، مما جعل لعادل شكل شهرة كبيرة فى شوارع عروس البحر المتوسط خاصة من فئه الشباب لتميز ملابسه والكلمات التشجيعية التى يقولها أثناء تشجيع المباريات .

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وانتقل متابعو عادل شكل من الشوارع إلى وسائل التواصل الاجتماعى حتى وصل إلى عدد كبير من المحافظات وبعد حصوله على جماهيرية كبيرة أصبح يملك عادل شكل قناة خاصة على اليوتيوب لديه فيها 52 ألف مشترك على قناته على اليوتيوب، 145 ألف متابع على صفحته الرسمية على الفيس بوك، بينما حساب الإنستجرام لديه أكثر من 32 ألف متابع يقودها أحد الشباب لنشر الفيديوهات باستمرار نيابة عنه، مما دفع عدد من المعلنين وأصحاب الكافيهات والمطاعم الاستعانة بعادل شكل كوسيلة إعلانية لجذب أكبر عدد من المواطنين لديهم وهى وسيلة جديدة يتم استخدامها فى الاعلانات وهى الاعتماد على اليوتيوبرز أصحاب أكبر عدد من المتابعين .

واعتمد عادل شكل على الفيديوهات المسيئة التى تحتوى على محتوى سيء وألفاظ خارجة والتى كان أخرها فيديو يرقص فيه بالأسلحة البيضاء مع أصدقائه وتم القبض عليه بحوزته سلاح أبيض ومخدرات وتم توجيه لعادل شكل تهمه تعطيل حركة المرور لقيامه بالرقص فى الطريق العام مما عطل حركة المرور .