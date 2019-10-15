شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مرورى فى شارع الهرم بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الهرم، بداية من محطة المطبعة وحتى الطالبية، كثافة مرورية عالية فى الاتجاه الى الجيزة، بسبب زيادة الأحمال.

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ورصدت كاميرا ”الخليج 365” مشهد الزحام ، حيث توقفت حركة السير قبل محطة العريش وحتى المطبعة، ثم عادت لطبيعتها حتى الأحوال المدنية، ثم ظهرت كثافات ثانية قبل محطة الطالبية بحوالى 500 متر بسبب زيادة الأحمال.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش وأفراد وضباط لتيسير حركة السير وسحب الكثافات المرورية.