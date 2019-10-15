شكرا لقرائتكم خبر عن 7500 عامل بقنا وأسوان يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل لحماية صناعة الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب 7500 عامل بشركتي إنتاج الورق بقنا وادفو بأسوان، الحكومة، بضرورة التدخل العاجل لحماية صناعة الورق، والتي تعتمد في صناعتها بشكل أساسي على مخلفات مصانع قصب السكر.

وطلب الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مذكرة إلى رئيسا مجلسي الوزراء، والنواب، بضرورة التدخل العاجل لحماية هذه الصناعة الوطنية التي تغطي ثلث احتياجات السوق المحلي عن طريق إنتاج 90 ألف طن لشركة ادفو، و120 ألف طن سنويًا لإنتاج شركة قنا.

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وشدد «حمدي» على أهمية شمول هذه المصانع رعاية وتوجيهات القيادة السياسية من خلال تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الداعمة للصناعة الوطنية والمتمثلة في خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 3 دولارات بدلًا من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية مستخدمة بهاتين الشركتين مع فرض رسم حماية على الورق المستورد اسوة بما تم في صناعة الحديد والمنسوجات وغيرهما، مع إعفاء المواد الخام وهي مصاصة القصب من الضريبة المضافة باعتبارها من المخلفات الصناعية.

ومن جانبه، أكد عبدالسلام أمير، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة ادفو للورق، أن مصانع انتاج السكر، قامت برفع سعر المادة الخام التي تستخدم في صناعة لب الورق، وهو أمر كارثي لأن مصانع الورق تعتمد بشكل رئيس على تلك المخلفات، كما أنها مقامة داخل مصانع السكر بغرض تسهيل الانتاج.

وقال «أمير»: «غير معقول أن نقوم باستيراد مواد خام من الخارج، ونحن بلد غنية في قصب السكر»، مشددًا على ضرورة تفعيل اللجنة الفنية لإنقاذ هذه الصناعة والتي سبق أن شكلها مجلس الوزراء، لتطوير هذه الصناعة، وأيضًا تفعيل قرار منح الشركات التي تمتلك مولدات كهربائية ميزة نسبية تتمثل في خفض سعر الطاقة إلى 3 دولار لمليون وحدة حرارية والذي لم يتم تفعيله حتى الأن، مما يهدد في غلق هذه المصانع بسبب ارتفاع سعر التكلفة والخامات.