شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته المشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.

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وقال إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إن الحملات التي قامت بها المديرية خلال الشهر الماضى شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها وخاصة شبرا والنزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة والبساتين ومصر القديمة والمقطم وحلوان والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلى والمقطم، والتى اسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم مختلفة الانواع فاسدة وجزء غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحوالى 2 طن كبدة مجمدة معروضة بالمحلات والسوبر ماركات منتهية الصلاحية وجزء منها بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة. وأكثر من واحد طن من الدواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ونجحت الحملات في ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن والمقرر، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والأحذية بالمعادى والموسكى لعمل اوكازيون وهمى بالمخالفة لاحكام القانون.

كما تم تحرير أكثر من 40 محضر متنوع ما بين عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع ملابس وأحذية واجهزة كهربائية ومكياج وادوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الانواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة، مضيفاَ ان المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت أيضا سلع وبضائع أخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائى، و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء و6 طن فلفل اسود و30 جبنة موزريلا 150 علبة زيت فتيس و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.