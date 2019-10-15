شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طالبة.. «صحة الإسكندرية» ترد على «شائعات الالتهاب السحائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي، وذلك رداً على أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة طالبة كانت قد نقلت إلى أحد المستشفيات تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، ويشتبه بإصابتها بالالتهاب السحائي.

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وشدد وكيل الوزارة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيراً إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

كانت لجنة من الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومنطقة شرق الطبية، قد انتقلت لمدرسة مصطفى النجار الابتدائية في سموحة لمناظرة طالبة، عقب تلقي بلاغ، وتبين أن التلميذة المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائي البكتيري عامي 2014 و2016 بواسطة التأمين الصحي، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب، وجرى عمل بزل سائل النخاع الشوكي وسحب عينة دم لتحليلها.

وأكدت المديرية، في بيانها، إن حالة المريضة مستقرة، وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، كما أكدت «المديرية» عدم ظهور أي أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.