شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تلميذة بالإسكندرية.. والمستشفى: تحاليل الالتهاب السحائي «سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مديرية الصحة في الإسكندرية إخطارا من إحدى المدارس الخاصة، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بوفاة الطفلة «كرمة.م.ع»، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال، دون تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وذكرت إدارة المدرسة في بيان، الثلاثاء، أنها أخطرت مديرتي التربية والتعليم والصحة، الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد فيما إذا كانت التلميذة المتوفية مصابة بالتهاب سحائي من عدمه.

وأضاف البيان أن لجنة من مديرية الصحة عاينت المدرسة، وسيتم الحصول على نتائج التحاليل الخاصة بالتلميذة، الثلاثاء.

من جهته، أعلن الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفي الشاطبي الجامعي للأطفال، أن الطفلة، 6 سنوات، وصلت إلى المستشفى، مساء الاثنين، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيئ وهبوط حاد في الدورة الدموية، ثم أصيبت بغيبوبة وتوفيت.

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وأضاف «سعد» أن النتائج النهائية للتحاليل التي أجريت للتلميذة تشير إلى عدم إصابتها بميكروب سحائي، مؤكدا أن نتائج التحاليل البكتيرية جميعها سلبية.

بدوره، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الطفلة لم تحضر المدرسة منذ أيام، مطالبا أولياء الأمور بانتظار التقرير حول سبب الوفاة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تلقت بلاغًا من التأمين الصحى، الاثنين، بالاشتباه في إصابة تلميذة بمدرسة خاصة في سموحة بالتهاب سحائي.

وذكر بيان لمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية أن التلميذة «سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيري عامى 2014 و2016 بمعرفة التأمين الصحى، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها».

وأضاف البيان الصادر، الاثنين، قبل وفاة التلميذة، أن «حالتها مستقرة، وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، مع عدم ظهور أي أعراض على تلاميذ المدرسة، وجميعهم بحالة جيدة».