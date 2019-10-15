شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفنلندية تقدم عدداً من المنح الدراسية 2020- 2021.. (كيفية التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الفنلندية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي المشترك، وبرنامج سيمو.

Advertisements

وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة الفنلندية عدداً من المنح الدراسية خلال العام 2020 / 2021 تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، مع تقديم الجانب المانح منحة مالية شهرية تقدر بمبلغ 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسي بفنلندا في نهاية شهر أغسطس 2020.

ولفت التقرير إلى ضرورة توافر عدد من الشروط للتقدم لهذه المنح وهى: أن يكون المرشح من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات في أول سبتمبر 2020.

وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 16 فبراير 2020 على الموقع الإلكتروني الخاص بدولة فنلندا، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمقر الإدارة المركزية للبعثات.