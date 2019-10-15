شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطالب بتحري الدقة في قراءات العدادات لتلافي أخطاء الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات وتحري الدقة في قراءة العدادات والتحصيل، وذلك لتلافي أخطاء الفواتير والقضاء على شكاوى المواطنين.

وأكد «شاكر» خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، وشدد أيضاً على ضرورة تكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وأشار خلال الاجتماع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشدداً على جودة وسرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، بالإضافة إلى جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة لأفضل صورها، مؤكدا الدور المهم الذي تقوم به شركات التوزيع، حيث إنه تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، ما يفرض ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل كل الإجراءات داخل الشركات.

وأكد "شاكر" ضرورة الاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك مع ضرورة التعامل مع المواطنين بمنتهى الاهتمام والتقدير، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور، ما أكد أيضاً ضرورة التعاون مع شركة شعاع وذلك لتحقيق الصالح العام.

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وفى نهاية الإجتماع طالب الدكتور شاكر بسرعة تغيير العدادات الميكانيكية الحالية إلى عدادات مسبوقة الدفع، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه القطاع لتقدير الإستهلاك الحقيقي للمواطنين ضمن خطة الدولة للتحول إلى منظومة العدادات التكنولوجية الحديثة والشبكات الذكية.

وأكد الاهتمام بمشروع تطوير القرى وذلك ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير 145 قرية على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات للجودة.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة «شعاع للخدمات العامة» وممثلي الشركة، وذلك لمتابعة دقة قراءة العدادات والتي تم إسنادها للشركة بعدد من المناطق على مستوى التسع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به شركة شعاع، حيث تم إسناد عملية قراءة العدادات لهم، وذلك للتأكد من أخذ القراءات بطريقة صحيحة ودقيقة ومنتظمة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وناقش شاكر خلال الاجتماع كيفية القضاء على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها حيث تم استعراض الآلية الجديدة التي يتم تجربتها، وذلك من خلال تصوير العدادات للتحقق من صحة ودقة وانتظام القراءة.