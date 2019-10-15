شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التضامن مع رئيس «العمل الدولية» بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عدة اجتماعات مهمة خلال زيارتها لجنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة، لدفع آفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

كان على رأس هذه الاجتماعات الاجتماع مع رئيس منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، والتي تقدم الدعم الفني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتشمل التدريب على قانون التأمينات الجديد وبناء القدرات في مجال التقييم الاكتواري ووضع النظم الخاصة بصندوق استثمار أموال التأمينات.

ووجه رئيس منظمة العمل الدولية الشكر للوزيرة على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية وخطوات الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات.