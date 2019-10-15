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شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: كشف «العساسيف» الأضخم منذ سنوات.. ويضم 20 تابوتًا خشبيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الاثار، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال البعثة الآثرية التابعة للوزارة في جبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر.
ونجحت البعثة في الكشف عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة، الأحد، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي غرب الأقصر، صباح السبت المقبل.
وذكر بيان للوزارة أن الكشف يعد من أضخم الاكتشافات التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات القليلة الماضية، ويضم أكثر من 20 تابوتًا خشبيًا في حالة ممتازة.
وأضاف البيان أنه جرى الكشف عن التوابيت بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليهم مجمعين في مستويين داخل الخبيئة.
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