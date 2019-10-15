شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: تسهيل إجراءات استصدار تراخيص عمل الروسيين بـ«شركة مشروع الضبعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، سفيتلانا سوبوفا، وسيرجي باكونيايف مستشار السفارة، بديوان عام الوزارة، لبحث حول أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجانبين الخاصة بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص عمل الروسيين الذين يعملون بالشركات الروسية في مصر في المشروعات القومية الكبرى، وذلك بحضور محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير.

وأكد سعفان عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين المصري والروسي في كافة المجالات، وأسسها المتين، مشددًا على حرص الدولة المصرية التام بتسهيل كافة إجراءات عمل الشركات الروسية العاملة في مصر في المشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل كافة المعوقات أمام كافة الشركات.

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وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على تسهيل كل إجراءات استصدار تراخيص العمل للروسيين الذين يعملون في الشركات الروسية في مصر، وخاصة الشركة القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة، والعاملين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية بمنطقة قناة السويس، تعزيزًا لأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب الوزير بالتعاون بين الجانبين في كافة مجالات العمل خلال الفترة القادمة، معربًا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة العمل الروسية بعقد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تربط بينهما.

من جانبها، أعربت سفيتلانا سوبوفا عن خالص شكرها لوزير القوى العاملة على تعاونه الجاد مع الجانب الروسي وتسهيلاته الكبيرة للشركات الروسية العاملة في مصر، في الأمور التي تخص العمالة الروسية، مؤكدًة أن هذا التطور يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، ومن شأن القرارات التي اتخذها وزير القوى العاملة أن تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الروسية في مصر.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والروسي، كعلاقة استراتيجية مبنية على أسس قوية بين مصر وروسيا.