شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التضامن مع نائب رئيس منظمة «الأونكتاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، اجتماعًا مع إيزابلا دوراند، نائب رئيس منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لمناقشة النفاذ للأسواق الهشة والريفية ودعم دخول النساء مجال العمل.

وناقشت «والي» خلال الاجتماع سبل دعم علاقة مصر بالمنظمات الأممية في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، كما استعرضت والي ما حققته مصر من نتائج وجملة الإصلاحات التشريعية والبرامج المتنوعة، التي نفذتها الحكومة على مدى 5 سنوات.