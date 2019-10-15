شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج سكين من كبد مصاب في مستشفى الإسماعيلية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق من جراحي مستشفى الإسماعيلية العام في استخراج سكين من كبد مواطن مصاب بعدة طعنات.
قال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير المستشفى، إن فريق الجراحين ضم: وائل القط وأحمد عبدالحي وأحمد محمود. وتابع: «المريض حضر مصابا بنزيف في الصدر والبطن، وخضع لتدخل جراحي سريع فجرًا، وهو الآن بخير».
ووجه مدير المستشفى الشكر إلى فريق الجراحين الذي ضم أيضًا: محمد الشناوي وأحمد ربيع، وفريق التخدير.
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