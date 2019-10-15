شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية يناقش «الصحافة الجيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق «منتدى مصر للإعلام» في نسخته الثانية في نوفمبر من هذا العام تحت عنوان: «الصحافة الجيدة: المحتوى، والممارسات، ونماذج الأعمال».

حيث ينظم المنتدى ورش عمل وجلسات نقاشية حول قدرة وحرفية الوصول للجمهور على المنصات الرقمية، وخلق منظومة عمل ذكية ومبتكرة وموثوقة قادرة على التعامل مع تحديات وفرص جمع ونشر وعرض المعلومات.

تدور نسخة هذا العام حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة؛ من خلال مناقشة عدد من الموضوعات ومنها؛ المهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبذكر الوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة، فالصحافة الجيدة لا تعنى الأخبار الجيدة، ولا الأخبار السيئة، وإنما فقط الإخبار، فلا تؤيد ولا تعارض لكنها تجتهد من اجل الموضوعية، والدقة، والحياد.

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وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض من صيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

النسخة الأولى أكتوبر 2018

وقد أطلق النادي الإعلامي التابع للمعهد المصري الدنماركي للحوار النسخة الأولى من منتدى مصر للأعلام في 2018، تحت عنوان «عصر ما بعد المعلومات» بحضور 1000 صحفي وإعلامي، بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى.

و«منتدى إعلام مصر» فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام، ويعمل (المنتدى) كنقطة التقاء بين الصحافة والإعلام في عالمنا مع نظرائها في الغرب.

وأتاح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية التي تعاملت مع التطورات الرقمية.

واستراتيجية المنتدى ارتكزت على الشراكة مع مؤسسات الإعلام العربية والمصرية بجانب مؤسسات الإعلام الغربية والدولية لتحقيق التنمية الإعلامية عبر تبادل الخبرات والتشارك من خلال خلق هذه المساحة التي تفسح المجال للتلاقي وعرض التجارب والاحتفاء بالنماذج الناجحة.