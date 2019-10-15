شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس جامعة بني سويف مع لجنة «اختيار أفضل جامعة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية، إلى شرح من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن أهم المميزات التي يحصل عليها الطلاب داخل الجامعة.

وقال حسن، خلال اللقاء الذي عقد قاعة مجلس الجامعة بالدور الثالث بالمقر الرئيسى للجامعة، إن جامعة بنى سويف الوحيدة على مستوى جامعات مصر التي بدأت بمشروع «رقمنة» الجامعة من خلال عمل مقايسة تقديرية بلغت ما يقرب المليون ونصف المليون، مما يسهل على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحصول على أي معلومة بسهولة، مضيفا أن الجامعة بها مكتبة رقمية تضم 95 ألف مجلد، وموجود بها ما يزيد عن 4000 رسالة ماجستير ودكتوراه، والمكتبة الرقمية تعمل على حفظ وأرشفة إنتاج الجامعات المصرية من الرسائل العلمية، كما أن المكتبة تضم برنامج لكشف الانتحال وبحث الإنتاج الفكرى، إضافة إلى الاشتراك في بنك المعرفة.

وأشار إلى أن جامعة بنى سويف حصلت على الترتيب الاول بين جامعات مصر، والعاشر على على مستوى الجامعات العربية، وحصلت على ترتيب 114 من بين 378 جامعة من إجمالى 25 دولة من ذوي الاقتصاد الناشىء، مضيفا أن هذا الترتيب يأتى بسبب ارتفاع معدلات النشر الدولي والمشاركة بأبحاث عملية متميزة.

ولفت رئيس الجامعة إلى تشديد الرقابة على مداخل والمخارج الخاصة بالجامعة من خلال تجهيزها بمعدات وأجهزة فنية خاصة بتفتيش الحقائب وعمل بوابات إلكترونية لكشف المعادن وبوابات دوارة تعمل بنظام الكروت الممغنطة وتحقيق الاتصال اللاسلكى بين مديرى أمن الكليات وجميع منافذ الجامعة لتحقيق السيطرة والتامين الكامل واحكام التفتيش الدقيق للسيارات والمراقبة الإلكترونية بنظام كاميرات المراقبة مع وجود غرفة تحكم للمراقبة في شرق النيل وغرب النيل للكليات.

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وذكر «منصور» أنه تم اختيار شعار للجامعة يضم بداخله هرم ميدوم، الموجود شمال محافظة بنى سويف، ويرمز للحضارة المصرية القديمة ونهر النيل شريان الحياة وسنبلة القمح التي ترمز للتطور الزراعى وقرص الشمس الذي يرمز إلى المعرفة والنور.

وأشار «منصور» إلى أن المساحة الكلية للجامعة 392 فدانا، تضم الحرم الرئيسى وكليات الجامعة مقامة على 20 فدانا، ومجمع التعليم الصناعى مقام على 50 فدانا، وأرض الجامعة الجديدة شرق النيل مساحتها 322 فدانا، مضيفا أن عدد أعضاء هيئة التدريس 2770، وعدد العاملين 3180 عاملا، وعدد الطلاب بلغ 85 ألفا و644 طالبا وطالبة منهم 44 ألفا و535 بنين و41 ألف و109بنات، وأن المشتركين بنظم الانتساب 16 ألفا و783 طالبا وطالبة، وفى الانتظام 68 ألفا و861 طالبا وطالبة، وأن أعداد الطلاب بالكليات النظرية 48 ألفا و374 طالب وطالبة وعدد الطلاب بالكليات العملية 37ألف و270طالب وطالبة.

من جهته، قال الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، إن الجامعة تبنت مبادرة «حياة كريمة» في 3 قرى، هم: تل ناروز وعزبة على حمودة وقرية بنى سليمان، وقام الطلاب مع الجامعة بتقديم الوعى البيئى بهذه المناطق الثلاث، كما تم عمل فعاليات الأسبوع البيئى الذي تم تنظيمه من قبل الجامعة وتنفيذ 10 مبادرات على كافة كليات الجامعة ومنها مبادرة «خطوة تبنى» بكلية العلوم، ومبادرة «بيئتنا بداية مسيرتنا» بكلية الصيدلة، ومبادرة «وقاية» بكلية التمريض ومبادرة «علم جارك» بكلية السياسة والاقتصاد، ومبادرة «بفرشتنا نجمل كليتنا».

وفى نهاية اللقاء، اصطحب رئيس جامعة بني سويف، كل من الدكتور صلاح هاشم، ممثل التعليم العالى وعضو الرقابة الإدارية، والعقيد تامر أبوبكر، في جولة ميدانية تفقدية تضمنت عدد من كليات الجامعة بغرب النيل ومجمع تعليم صناعى ومجمع 300 فدان بشرق النيل والمدن الجامعية طلبة وطالبات ودار الضيافة، وذلك للاطلاع على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد وجاهزية الأبنية والقاعات والمعامل والمكتبات لاستقبال الطلاب كما تم توزيع استبيانات على الطلاب لمعرفة أراءهم.

حضر اللقاء، الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني النشار المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مشروعات التطوير، والدكتور ممتاز حجاب منسق التحول الرقمي بالجامعة.

جدير بالذكر أن لجنة تقييم أفضل جامعة هي لجنة نظمتها وزارة التعليم العالي لتقييم الجامعات من حيث الاستعداد للعام الدراسي والأنشطة الطلابية وجهود تطوير ملفي العشوائيات والتحول الرقمي.

لجنة اختيار أفضل جامعة مصرية

لجنة اختيار أفضل جامعة مصرية