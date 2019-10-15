شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: عدوان تركيا على سوريا يسبب معاناة إنسانية وتقويض لجهود مواجهة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مطالبتها لتركيا بوقف الهجوم على شمال شرقي سوريا، معتبرة العدوان "تقويضًا" لعمليات مجابهة داعش. Advertisements وبحسب وسائل إعلام قالت ميركل: إن العدوان على شمال شرقى سوريا يسبب معاناة إنسانية، وعلى تركيا أن توقفه فورًا وتحترم القوانين الدولية.

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