شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدرس وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب عدوانها على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، الإخبارية، بأن ألمانيا تدرس وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب عدوانها على شمال سوريا.

كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى، أعربت أمس عن قلها بشأن نشاط تركيا فى شرق المتوسط، والعدوان العسكرى ضد شمال شرق سوريا.

وقالت ردا على سؤال حول قرار فرض حظر على تصدير السلاح إلى تركيا: "جادون بشأن وقف السلاح إلى تركيا، ولكن هناك التزام واضح من الدول الأعضاء بالالتزام بمواقف وطنية بشأن قضية فرض حظرعلى تصدير السلاح لتركيا ، على أساس مقتضيات القرارات الأخيرة وهذا يعنى أن هناك وقفا لتصدير السلاح إلى تركيا، أما فرض الحظر الرسمى يجب أن يمرعبر آلية باتخاذ قرارات فورية على الصعيد الدولى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه المبعوث الرئاسي الروسي بشأن سوريا، على أهمية أمن الحدود بين سوريا وتركيا، نافيا بشدة وجود اتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن العملية التركية.