شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم، الثلاثاء، إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف للبرلمان "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".

وتابع "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، لا نريد عودة مقاتلي الدولة الإسلامية الأجانب إلى هذا البلد لكننا سنبحث عودة القُصر واليتامى