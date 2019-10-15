شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 1 ظهرا .. مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية أن مصر

الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

أكد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، فى نمو الناتج المحلى الإجمالي، وقد نجحنا فى استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى بنحو 25% خلال الثلاث سنوات «2017- 2020»، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى.

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 38 متهما بحوزتهم، 2850 جرام حشيش، و469 قرص مخدر، و 300 جرام استروكس، و 169 جرام هيروين، و 50 جرام شادو.

التعليم: لا يوجد موعد لغلق بوابة التوظيف ويمكن تحديث البيانات فى أى وقت

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد موعد لغلق البوابة الإلكترونية للتوظيف فهى ستكون متاحة لمدة ثلاثة أعوام وفى أى وقت يمكنك تحديث استكمال البيانات.

مقتل شخصين وإصابة 12 فى إطلاق قذائف هاون على الحدود التركية السورية

قتل شخصين وأصيب 12 آخرون جراء إطلاق قوات سوريا الديمقراطية قذائف هاون على بلدة "كزل تبه" التابعة لمحافظة ماردين التركية على الحدود مع سوريا، جاء ذلك بسحب ما أفاد به مراسل شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

عمال الإنتاج الحربى فى رسالة تأييد للرئيس: مصر تبنى اقتصاد لم تشهده لعقود

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بعض العاملين فى خمس شركات تابعة للإنتاج الحربى، بمنطقة حلوان، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية.

القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الخليفة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لديه معلومات جنائية مسجلة).

رئيس وزراء لبنان يترأس اجتماع هيئة مكافحة الكوارث لبحث سبل مكافحة الحرائق

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ترأس الرئيس سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني ، اجتماعاً لهيئة مكافحة الكوارث لمتابعة وبحث سبل مكافحة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق اللبنانية، وفق تدوينة تم نشرها على حساب مجلس الوزراء اللبناني على موقع تويتر

مسئول إيطالى يتهم أردوغان بارتكاب "إبادة جماعية" فى الشمال السورى

طالب عمدة مدينة نابولى لويجى دى ماجيستريس، الحكومة الايطالية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أنقرة واتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإرتكاب "عملية إبادة"، فى إشارة إلى العدوان الذى نفذته قبل قرابة أسبوع قوات الجيش التركي فى شمال سوريا.

كاتب أمريكى يهاجم تغطية صحف الغرب لأوضاع مصر: لن يدفعوا ثمن عدم استقرارها

هاجم كاتب أمريكى تغطية وسائل الإعلام الغربية للأحداث والتطورات فى مصر بشكل سلبى، وأكد أنها تتجاهل أصوات تؤيد بقوة الرئيس السيسى وتدعم مشروعه لإبقاء مصر متماسكة وتحقق النمو الاقتصادى.

الأمم المتحدة تحذر تركيا بسبب عمليات إعدام نفذتها جماعة موالية فى سوريا

قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي بسبب عمليات إعدام تشمل مقاتلين أكرادا وسياسيين وردت أنباء عن أن جماعات مرتبطة بها نفذتها في سوريا.

التعليم: 162558 متقدما لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 162558 تقدموا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.

مفتى الجمهورية: الأمة تستغيث بعلمائها للقضاء على مرض الفكر المتشدد

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن العالم يمر بتحديات كبيرة على كافة المستويات مما يتطلب منا جميعا بذل الجهد من أجل التصدى للإرهاب والفكر المتطرف، مضيفا أن العلماء المسلمين اعتبروا الخلاف الفقهى كان سببا فاعلا فى تكوين ثروة فكرية كبيرة.

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برنامجاً مفصلاً لتدريب المدربين، وذلك فى إطار التحضير لانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام مع أحد أشهر المدربين فى فرنسا.