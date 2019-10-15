شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مكافحة عمالة الأطفال مع رئيس منظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا مع جاى رايدر، رئيس منظمه العمل الدولية، التى تقدم الدعم الفنى لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتشمل التدريب على قانون التأمينات الجديد وبناء القدرات فى مجال التقييم الاكتوارى ووضع النظم الخاصة بصندوق استثمار أموال التأمينات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لجنيف للمشاركة فى الحوار الدولى حول الهجرة، حيث عقدت عدة اجتماعات هامة لدفع آفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

كما تعمل منظمة العمل الدولية مع وزاره التضامن على مكافحة عمالة الأطفال وعلى التدريب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

ووجه رايدر الشكر للوزيرة على ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وخطوات الإصلاح التشريعى لمنظومة التأمينات.

Advertisements