صندوق تحيا مصر ينظم معرضا بجامعة الإسكندرية لتوزيع 17 ألف قطعة ملابس جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر، اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، معرضا بجامعة الإسكندرية، يضم 17 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسى الجديد، لاسيما أنه تمت مراعاة الجانب المعنوى فى تنظيم المعرض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة.

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وأضاف أن معارض المبادرة بدأت فعالياتها فى جامعتى المنيا وجنوب الوادى خلال أبريل الماضى، بالإضافة إلى عدد من المعارض التى أقيمت للأسر الأولى بالرعاية فى القاهرة والجيزة والواحات البحرية، موضحا أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، ونجحت المبادرة فى توزيع 52 ألف قطعة ملابس لنحو 22 ألف مستفيد منذ إطلاقها

في ذات السياق يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية نهاية الشهر الجارى وذلك ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة، والتى ستتضمن مرحلتها الأولى تجهيز 500 عروس فى أكثر من محافظة.