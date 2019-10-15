شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية حول قانون الجو بسلطة الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت سلطة الطيران المدني المصري، دورة تدريبية تحت مسمي (دورة قانون الجو) بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، حيث افتتح الدورة الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى والذى رحب بجميع المتدربين من الدول الأعضاء وقدم الشكر للمنظمة العربية للطيران المدنى على مساهمتها الفعالة فى تدريب وتأهيل العاملين بقطاع الطيران المدنى بالدول الأعضاء وتمنى التوفيق لجميع المتدربين وتحقيق أقصى استفادة من الدورة التدريبية والاستمتاع بإقامتهم فى بلدهم الثانى مصر.
وتهدف هذه الدورة إلى تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية فى مجال النقل الجوى متضمنة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى هذا المجال، ويشارك فى الدورة متدربين من سلطات الطيران المدنى من كل من مصر والكويت وتونس والعراق، بالإضافة إلى شركة طيران افريقية تابعة لدولة ليبيا.
جدير بالذكر أن هذه الدورة يشرف عليها خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة كما يقوم الدكتور عصام عبد المعبود بإلقاء المحاضرات بالدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية حول قانون الجو بسلطة الطيران المدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.