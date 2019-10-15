قطاع السجون يوافق على التماس نزيل لزيارة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية على التماس أحد نزلاء سجن دمنهور "رجال" لزيارة زوجته نزيلة بسجن دمنهور "نساء" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.

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