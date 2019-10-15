"حشيش وبانجو وبرشام".. ضبط 10 تجار مخدرات بينهم 4 سيدات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، التابع لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن المختلفة، حملات أمنية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط شخصين، وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 أشخاص منهم 3 سيدات، وبحوزتهم أقراص مخدرة وهيروين، قبل ترويجه على عملائهم، في الإسكندرية.

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وضُبط في المحلة بالغربية أحد الأشخاص، سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، لاتهامه في الاتجار في الهيروين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر سعد بدمياط، وبحوزته، كمية من نبات البانجو المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.