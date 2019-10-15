السجن 10 سنوات لمتهم في قضية "أحداث عنف العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.