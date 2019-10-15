خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج جبن رومي "فاسد" في الأسواق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام- حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1024 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط مسئول مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لحيازته "1,300" طن سلع غذائية "جبن رومي"، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري".

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كما ضبطت الحملات مسئول تعبة مواد غذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور، لحيازته 223 ألف عبوة مقرمشات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها.

ونجحت الحملات في ضبط 4 من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، واستيلائهم على 231 ألف و932 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.