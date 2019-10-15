خلال 11 يومًا.. ضبط 152 قضية ابتزاز ونصب عبر شبكة الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوده لضبط الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار 11 يوم عن ضبط 152 قضية "ابتزاز وتهديد-سب وقذف وتشهير-تزوير-اختراق الكتروني-انتحال صفة-نصب الكتروني-ملكية فكرية-ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار-تزوير– غش أثناء الامتحانات وبيع سماعات" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 152 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و159 متهمًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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