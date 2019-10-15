الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين 4 عائلات بسوهاج والفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومات الثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا. كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا في النزاع القائم بينهما. وحضر الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر. وأشاد الحاضرون بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

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