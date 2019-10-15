تظاهر أحدهما بإصابته.. ضبط شخصين سرقا سيارة سائق بعد تخديره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إثنين من العناصر الإجرامية قاما بسرقة سيارة، بمنطقة قسم شرطة السيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص "سائق بشركة سياحة" بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوي على مادة مخدرة أفقدته الوعي، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "سبق اتهامهما والحكم عليهما في 35 قضية متنوعة، مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية".

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عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهداف المذكورين وضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "التخدير".

تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والسيارة واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.