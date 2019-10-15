خلال ساعات.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي ومي مدحت:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات القليلة المقبلة تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على جنوب البلاد "قنا وأبو سمبل، ومناطق من سيناء، سانت كاترين ورفح ورأس غارب"، مشيرا إلى أن هذه المناطق شهدت في الساعات المبكرة من صباح اليوم وجود برق ورعد وأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح شاهين في مداخلة هاتفية عبر برنامج "8 الصبح" على فضائية dmc، أن السيول غير مؤثرة ولن تحدث خسائر في الأرواح البشرية والممتلكات، على أن تقل حدة فرص سقوط هذه الأمطار والسيول على خلال الأيام القادمة.

ونوه إلى أن الأحول الجوية على القاهرة والسواحل الشمالية، تشهد مع نهاية الأسبوع الجاري تغييرات في درجات الحرارة، بحيث تعود إلى المعدلات الطبيعية بعد ارتفاعها عن المعدل فترة طويلة للغاية منذ بداية فصل الخريف والتي تراوحت فيها من 33 إلى 34 درجة وهي أعلى من المعدلات الطبيعيىة بـ3 درجات.

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ويتوقع شاهين، مع نهاية الأسبوع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و 30 و 29 درجة على القاهرة خلال ساعات النهار، وتعود الدرجات إلى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وتابع: ومن الوارد أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث يتسما فصل الخريف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، كما أن الكتل الهوائية وخرائط الطقس تتغير من وقت للآخر، ووارد ارتفاعها وانخفاضها وهو شئ طبيعي في هذه الفصول الانتقالية.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة اليوم ضعيفة جدا ولا تتعدى 30% وإن وقعت ستكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب القاهرة وجنوب شرقها وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة نهائيا.​