اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وبمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والإستثمار ورواد الأعمال.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض فيلمًا تسجيليًا عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ثم يلقي المهندس أشرف دوس كلمة الخبراء تليها كلمة السفيرة نبيلة مكرم، يعقب ذلك تكريم لذكرى الدكتور عبدالحليم عمر أحد أهم علماء مصر تستطيع، ثم يتم تقديم وتكريم الخبراء، لتأتي بعد ذلك كلمة الدكتورة هالة السعيد وعرض توضيحى عن الإصلاح الاقتصادي ومستقبل التنمية فى مصر.

وتضم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي يتولى إدارتها أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولي لتطوير أدائهم المهني، وتأتي بعنوان "الاستثمارات في المشروعات الكبرى" مشاركة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأيمن لطفى، مطور عقارى، وكرم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة Revival بنيويورك للخدمات الفندقية، والسيد كميل حليم، مالك شركة CH Venture المتخصصة في التطوير العقاري والإنشاءات، إضافة إلى مشاركة عماد عزمى، شركة ASGC الهندسية.

وكانت وزارتا التخطيط والهجرة قد نظمتا بالأمس زيارة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، للتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالعين السخنة، وذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية.​