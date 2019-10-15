برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إضراب عمال الشركة الشرقية للدخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن إضراب عمال شركة الشرقية للدخان، وما اتخذته الشركة من إجراءات في ملف تهريب منتجاتها و تزوير علاماتها التجارية.

وأوضح فؤاد، أنه في ظل متابعتة ما يحدث داخل شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" والمتمثل في إضراب جزئي للعمال بدأ يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بحد أدنى للحافز اليومي 220 جنيها للدرجة السادسة فيما فوق، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، تلقى العديد من الشكاوى من عمال الشركة بشأن الأحداث الداخلية.

وطالب فؤاد، سرعة الإطلاع على الملابسات الحقيقية لما يحدث داخل الشركة ومدى مشروعية هذه الطلبات، وما تم اتخاذه من قرارات لإنهاء هذا الإضراب، والإجراءات التي اتخذتها الشركة لحماية منتجاتها من التهريب وتزوير العلامات التجارية و التي سبق وأن تم مناقشة هذه الأزمة فى فبراير الماضي، وتم إحالة الملف للنائب العام.​