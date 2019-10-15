الخميس.. تعليم الجيزة تعلن تفاصبل مسابقة "في حب مصر " للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
يعقد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام المديرية للإعلان عن وشرح تفاصيل المسابقة التي تبدأ يوم 20 أكتوبر الحالي.
وياتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة "في حب مصر" والتي يشارك فيها 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، موضحا أن هذه المسابقة بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورعاية محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وإشراف خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
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