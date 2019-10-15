محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إعداد مذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة.
جاء ذلك بعدما بدأت اللجنة اجتماعها، متذ قليل، في ظل عدم وجود أي مسئولين من ممثلي الحكومة المقرر لهم حضور الاجتماع بعد توجيه الدعوة لهم.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أرض الواقع، في محاولة لإزالة تلك المعوقات، وتسهيل تنفيذه بالاحياء والقرى بالمحافظات المختلفة.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، كان قد أكد على ضرورة حضور المسئولين اجتماعات اللجان، وذلك بعد شكوى عدد من اللجان من تغيب المسئولين عن اجتماعاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "إسكان البرلمان" تقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب غياب المسئولين عن اجتماعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.