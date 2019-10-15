أخبار مصر | ضبط 18.5 طن لحوم فاسدة و2 طن كبدة منتهية الصلاحية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 18.5 طن لحوم فاسدة و2 طن كبدة منتهية الصلاحية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.
ونجحت الحملات في ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن والمقرر، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والجينزات والأحذية بالمعادى والموسكى لعمل اوكازيون وهمي بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تم تحرير أكثر من 40 محضر متنوع ما بين عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع ملابس وأحذية وأجهزة كهربائية ومكياج وأدوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الأنواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة.
وأوضح أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت ايضا سلع وبضائع أخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائى، و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء و6 طن فلفل اسود و30 جبنة موزريلا 150 علبة زيت فتيس و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.