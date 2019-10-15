أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعلن إقامة حفل تخرج الطلاب السودانيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تعلن إقامة حفل تخرج الطلاب السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عن إقامة حفل تخرج الطلاب السودانيين بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي والجمعية الإفريقية.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 19 من أكتوبر الجاري علي مسرح وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بحضور عدد من المؤسسات الإفريقية والسفراء.

يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي 2019 ودعم العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلي تدعيم أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الشباب الإفريقي الذي يؤكد علي إتاحة منابر ومساحات للتعبير عن الرأي للشباب الإفريقي.