أخبار مصر | وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المميزة التي تحققها البعثة المصرية في بطولة العالم للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية المقامة في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري، بمدينة بريسبان بأستراليا.

وحققت البعثة المصرية حتى الآن، في منافسات البطولة 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية أحرزهم كل من اللاعب عمر علاء الدسوقي واللاعبة ياسمين عبد المنعم حامد في رمى القرص، واللاعبة أفنان صالح الشرقاوى حققت ذهبيتين في سباق 1500م عدو وسباق 800م عدو، بالإضافة إلى ميدالية فضية أحرزها اللاعب محمد جودة في سباق 50م ظهر، وميدالية فضية للاعب على عبد الله في سباق 200 متر عدو.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجاز، مشيرا إلى أنهم نموذج للإرادة والتحدي، ودومًا ما يحققون الريادة والتفوق في مختلف المحافل الدولية تدون في سجل الإنجازات المصرية، مثنيًا على الأداء المتميز الذي يقدمه أبناء مصر المشاركين في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن خالص أمنياته بالتوفيق لجميع أعضاء البعثة المصرية وتحقيق مزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة في مختلف المنافسات.



يذكر أن بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا يتنافس بها نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بالبطولة بمنتخبات السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة والتنس الأرضي.