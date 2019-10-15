أخبار مصر | وزيرة التضامن تلتقي رئيس منظمة الانكتاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تلتقي رئيس منظمة الانكتاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع إيزابلا دوراند، نائبة رئيس منظمة الأنكتاد المعنية بالتجارة، وناقشت النفاذ للأسواق الهشة والريفية ودعم دخول النساء مجال العمل، على هامش مشاركتها في الحوار الدولي للهجرة.

وناقشت خلال الاجتماع، سبل دعم علاقة مصر بالمنظمات الأممية في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، كما استعرضت والي ماحققته مصر من نتائج وجمله الإصلاحات التشريعية والبرامج المتنوعة التي نفذتها الحكومة على مدى خمس سنوات.

كما عقدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي عدة إجتماعات هامة لدفع آفاق التعاون مع الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارتها لجنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة.

كان علي رأس هذه الإجتماعات الإجتماع بالسيد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية والتي تقدم الدعم الفني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتشمل التدريب علي قانون التأمينات الجديد وبناء القدرات في مجال التقييم الاكتواري ووضع النظم الخاصة بصندوق استثمار اموال التأمينات.

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كما تعمل منظمه العمل الدولية مع وزارة التضامن علي مكافحه عمالة الأطفال وعلي التدريب علي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

ووجه السيد رايدر للوزيرة الشكر علي ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية وخطوات الإصلاح التشريعي لمنظومة التامينات.

وكانت غادرت غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، أمس الأثنين، القاهرة متوجه إلي جنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة علي مدار ثلاثة أيام، تشارك خلالها وزيرة التضامن الاجتماعي في عدد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بقضية الهجره.

ومن المقرر أن تلقي الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي رفيع المستوى عن الشباب الأفريقي والتنمية المستدامة.