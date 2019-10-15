أخبار مصر | التعليم: 162558 سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: 162558 سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 162558 متقدما سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة، بلغت 161276 طلبًا مقدمًا على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 1282 طلبًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 5097 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 156765 طلبًا على البوابة الإلكترونية.

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ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 50484 طلبًا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 112074 طلبًا.

وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 161862 شابفتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 696 طالب طالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.