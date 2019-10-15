أخبار مصر | "النقل": حزمة تسهيلات جديدة لأصحاب السفن والحفارات والأحواض العائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": حزمة تسهيلات جديدة لأصحاب السفن والحفارات والأحواض العائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قرارا وزاريا رقم 598 بتاريخ 6/9/2019 يهدف إلى منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة.

تفاصيل قرار رقم 598 لسنة 2019:

- يخضع القرار السفن ولنشات الركوب والنزهة لاستيفاء بنود اتفاقيه سلامة الارواح في البحار والمعروفة باتفاقية "سولاس".

- تم تصنيف الوحدات بوضوح في قرار 598 لعام 2019 إلى وحدات غير خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولي ووحدات خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية والتي تحمل رموز تصنيف iws " In Water survay" والتي لا تحمل رموز تصنيف iws إلى جانب الحفارات والأحواض العائمة.

التعديلات الجديدة:

بموجب هذه التعديلات يتضح استيفاء قرار وزير النقل رقم 598 لسنه 2019 لكافة الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينة بما يتوائم مع اتفاقية سلامة الارواح في البحار (سولاس) لعام 1974 وبروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد بالفصل – اللائحة (10) الخاصة بمعاينات هياكل سفن البضائع وآلائها ومعداتها واللائحة (7)الخاصة بمعاينة سفن الركاب.

تدويل أحد قوانين النقل البحري:

حيث تعتبر هذه التعديلات بمثابة تحرك من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية.