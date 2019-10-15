أخبار مصر | "العساسيف" سلسلة من الاكتشافات آخرها هو الأكبر.. "خبيئة توابيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العساسيف" سلسلة من الاكتشافات آخرها هو الأكبر.. "خبيئة توابيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد منطقة جبانة العساسيف أحد أشهر المناطق الأثرية في مصر حاليًا بعدما كشفت مصادر للفجر عن عثور البعثة المصرية العاملة هناك على خبيئة توابيت وصل عددها حتى كتابة هذه السطور إلى 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، والتي سيعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم السبت القادم، وعبر السطور التالية نتعرف على الاكتشافات الأثرية بجبانة العساسيف خلال الخمس أعوام الماضية.

فبراير 2014

أعلنت وزارة الأثار في فبراير 2014 عن اكتشاف بقايا جدران وأعمدة بمقبرة الوزير "أمنحتب حوي"، وهي المقبرة 28 بجبانة العساسيف غربي الأقصر، مناظر تجمع كلاً من الملك أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع أخناتون في آن واحد، كما تُظهر كتابات تحمل اسم الملكين داخل خرطوشين متجاورين.

والكشف حققته البعثة المصرية الأسبانية العاملة في الموقع منذ 2009، حيث عملت على دراسة وفحص العناصر المعمارية للمقبرة، وحالتها الإنشائية، ونجحت في الكشف عن عدد من العناصر الخزفية داخل المقبرة.

يونيو 2014

أعلنت وزارة الآثار في يونيو 2014 عن العثور على مكان المقبرة المفقودة رقم TT 209 بالعساسيف، والتي كان قد كشفها الأثري R.L Mond عام 1904 م، ولم يعرف الاسم الأصلي لصاحبها ولم يوضح تاريخ صاحب المقبرة ولم يصف تخطيطها المعماري، واختفت تحت الرمال وظل الأثريون يبحثون عنها دون جدوى، إلى أن أعادت اكتشافها البعثة المصرية الأسبانية العاملة في جبانة العساسيف.

وهذه المقبرة منذ ضمها كتالوج جاردنر وويجال عام 1913 تغير اسم صاحبها عدة مرات، ففي البداية تمت الإشارة إليه باسم خاتاشمرو، ومنذ الخمسينات ذكر علي أنه سيرمي تيرخيت، إلا أن الاسم الأخير ثبت أنه عبارة عن لقب او وظيفة كان يشغلها صاحب المقبرة ، وليس اسمه الحقيقي، ومنذ الثمانينات والمقبرة في طي النسيان وردمت بالكامل حتى أعيد كشفها عام 2014.

ديسمبر 2014

نجحت البعثة الأثرية الأسبانية العاملة بمنطقة العساسيف بالتعاون مع وزارة الآثار في ديسمبر 2014 الكشف عن تابوت لم يمس من قبل داخله مومياء "مغني آمون" داخل مقبرة الوزير أمنحتب حوي.