أخبار مصر | اليوم.. هوسبيس مصر تحيي اليوم العالمي بـ "ساقية الصاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. هوسبيس مصر تحيي اليوم العالمي بـ "ساقية الصاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل فريق هوسبيس مصر باليوم العالمي للهوسبيس، وذلك من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر؛ بقاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

تشهد فعاليات الاحتفالية إلقاء كلمة للدكتور طارق خيرى؛ وكيل المعهد القومى للأورام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ عن دور هوسبيس مصر مع مرضى معهد الأورام، إلي جانب كلمة المهندس ماجد حمدى؛ عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية؛ عن آليات ومجالات التعاون بین ھوسبیس مصر ومؤسسة بهية، بحضور الدكتور أحمد حلمى؛ رئیس وحدة علاج الألم بمعهد الأورام.



يحيي الفقرات الفنية للحفل كل من الفنان أكرم حسنى، والفنانة جيلان علاء التي ستقدم فقرة Stand up comedy؛ إلي جانب فقرة غنائية للمطربة هلا رشدى.

جدير بالذكر أن مفهوم الـ "هوسبيس" هو الحفاظ على كرامة المريض فى أيامه الأخيرة عن طريق توفير خدمات مجانية متكاملة للمريض وأسرته؛ وهي الخدمات المتنوعة بين الدعم النفسي والطبي والرعاية الاجتماعية والترفيهية والقانونية أيضًا؛ من خلال تولي مهام استخراج أوراقهم الرسمية وقضاء مصالحهم نيابة عنهم.



وتحظي الجمعية المصرية للهوسبيس بالدعم والإشهار القانوني تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي؛ كأحد أنماط مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح المادي.