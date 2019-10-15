مصر | "الكشف بالمجان".. وزارة الداخلية تطلق قافلة طبية لكل التخصصات بقليوب

وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على عدد من أهالى القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية، تأكيدًا على دعم جسور الثقة مع مختلف طوائف الشعب كأحد ركائز الشرطة المجتمعية لاسيما من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.