مصر | "الكشف بالمجان".. وزارة الداخلية تطلق قافلة طبية لكل التخصصات بقليوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكشف بالمجان".. وزارة الداخلية تطلق قافلة طبية لكل التخصصات بقليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.
وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على عدد من أهالى القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية، تأكيدًا على دعم جسور الثقة مع مختلف طوائف الشعب كأحد ركائز الشرطة المجتمعية لاسيما من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.