مصر | بلاغ يتهم "أبو النجا" بالتحريض على المؤسسة العسكرية والإساءة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "أبو النجا" بالتحريض على المؤسسة العسكرية والإساءة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6327 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب خالد أبوالنجا بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وذلك خلال المؤتمرات التي يحضرها وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كما تضمن البلاغ اتهام الهارب خالد أبوالنجا بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.

ونص محمود في بلاغه، على أن الهارب أبو النجا يمارس دورا تحريضيا ضد مصر ويحضر مؤتمرات تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية وجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية للتهجم على مصر ومؤسساتها ونشر أخبار غير حقيقية عن الوضع الداخلي في مصر، مضيفا أن الممثل الهارب أبو النجا يحضر تلك المؤتمرات للاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري في ظل المخاطر والمخططات والمؤامرات التي تواجهها مصر من بعض الجهات المعادية الخارجية والتي تستخدم أمثال الممثل الهارب لتشويه صورة مصر والإساءة إليها في المحافل الدولية مقابل تمويلات مشبوهه يتلقاها هذا المأجور للتآمر ضد مصر.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للممثل الهارب خالد أبو النجا، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.