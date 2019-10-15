مصر | خلال 11 يوما.. ضبط 152 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 11 يوما.. ضبط 152 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار 11 يوم عن ضبط (152) قضية (ابتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- تزوير- اختراق إلكترونىي- انتحال صفة- نصب إلكتروني- ملكية فكرية- ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار- تزوير– غش أثناء الإمتحانات وبيع سماعات) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي عدد (152) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد (159) متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.