مصر | "بيعرض نفسه على الفيسبوك".. سقوط عصابة سرقة راغبي الشذوذ الجنسي بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيعرض نفسه على الفيسبوك".. سقوط عصابة سرقة راغبي الشذوذ الجنسي بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي بالشيخ زايد، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد أحمد صبري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مفادها قيام كل من "محمد.ج.ر.ع" 23 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم، سبق اتهامة في قضيتين (ضرب، سرقة )، "أمير.م.ح.ح.ف"، 22 سنة، عاطل، "فارس.ز.ر.ح" 30 سنة، عاطل، "أحمد.م.ف.س" 31 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية الغير سوية حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الإجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطهم بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، 3 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثاني والثالث أسلحة بيضاء، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.

