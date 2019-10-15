مصر | ضبط صاحب محل بحوزته كمية من الشيش الإلكترونية المهربة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل خردوات بالقاهرة وبحوزته كميات من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل خردوات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بحيازة كمية من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المستوردة، غير مسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه، بقصد الإتجار وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وعُثر بداخل المحل على (قطعة 13 شيشة إلكترونية- 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية- شاحن بطارية خاصة للشيش- 20 علبة قطع غيار للشيش) وجميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.