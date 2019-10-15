مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عدد 3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرتي قسمي شرطة الهرم وإمبابة) بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (أول وثان الشيخ زايد، ثان أكتوبر، رأس البر ) مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وإعداد بعض الأكمنة بأماكن ترددهم أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب ( عدد 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للسيارات المستولى عليها لدى ( عدد أربع عملاء سيئ النية ) وأمكن ضبطهم والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات..