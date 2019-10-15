مصر | ضبط 1024 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1024) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مسئول مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،300) طن سلع غذائية "جبن رومى"، بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تعفن ظاهرى".. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مسئول لتعبة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (223640) عبوة مقرمشات "شيبسى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها.

ضبط عدد (4) من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.. وإستيلائهم على (231932) جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

