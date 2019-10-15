مصر | قطاع السجون يستجيب لالتماس نزيل لزيارة زوجته بسجن دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون يستجيب لالتماس نزيل لزيارة زوجته بسجن دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق قطاع السجون على الإستجابة لالتماس أحد نزلاء سجن دمنهور "رجال" لزيارة زوجته نزيلة بسجن دمنهور "نساء" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم.